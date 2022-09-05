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قررت أوبك + خفض الإنتاج في شهر أكتوبر ب 100 ألف برميل في اليوم، بحسب بيان للمجموعة الاثنين.

وقالت المجموعة إنها عادت لمستويات أغسطس.

وطلبت أوبك+ من رئيسها النظر في دعوة المجموعة للاجتماع في أي وقت لمعالجة التطورات في السوق إذا لزم الأمر.

وقد وافق تحالف دول أوبك + المصدرة للبترول في اجتماع سابق الشهر الماضي على زيادة الإنتاج في سبتمبر بمقدار 100 ألف برميل يوميا بضغط من الولايات المتحدة التي تواجه معدلات تضخم قياسية.

هبطت أسعار النفط دون مستوى ال100 دولار للبرميل لأول مرة منذ إندلاع الحرب في مطلع شهر أغسطس مع تزايد مخاوف ركود عالمي وشيك، ما سيؤثر بالسلب على معدلات الطلب.

أيضا تعزز احتمالية الوصول إلى اتفاق نووي جديد في المستقبل القريب من فرص هبوط الأسعار، حيث سيتضمن الاتفاق رفع عقوبات موقعة على إيران، ما سيعني عودة النفط الإيراني إلى السوق وزيادة المعروض.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد قال لوكالة بلومبرج خلال شهر أغسطس الماضي إن أوبك بلس، المكونة من 23 دولة، قد تلجأ لخفض إنتاج النفط في أي وقت للتعامل مع التحديات.

وستعقد أوبك + الاجتماع القادم في 5 أكتوبر.

(إعداد:فريق التحرير، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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