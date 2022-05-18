تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) طرح حصة 10% من أسهم شركة "بروج" للاكتتاب العام في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات يوم الأربعاء.

وبعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، من المتوقع البدء بالاكتتاب في 23 مايو بأسهم "بروج" أو "شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية" وهي مشروع مشترك بين "أدنوك" وشركة "بورياليس" النمساوية.

وكانت أدنوك قد طرحت حصص في شركات تابعة لها للاكتتاب العام من بينها أدنوك للتوزيع في 2017، وأدنوك للحفر في أكتوبر 2021، وفيرتيغلوب العام الماضي، وسط زخم من الطروحات الاولية الحكومية في الإمارات.

نبذة عن بروج

تأسست في 1998 في أبوظبي وتعمل في صناعة البولي أوليفن الذي يستخدم في عدة صناعات منها صناعة السيارات والأحذية ومنتجات التعبئة والتغليف.

إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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