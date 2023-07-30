قالت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، يوم الأحد، إن "منارة المعادن للاستثمار" شركتها المشتركة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وقعت صفقة ملزمة للاستحواذ على ما نسبته 10% من شركة فالي للمعادن الأساسية المحدودة البرازيلية، بحسب إفصاح من شركة معادن للبورصة السعودية (تداول).

و"منارة" هي مشروع مشترك مملوك لشركة "معادن" وصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) بنسب 51% و49% على التوالي، وتأسست الشركة لغرض الاستثمار في الأصول التعدينية على الصعيد الدولي.

وتمتلك شركة فالي -التي تُقدر قيمتها السوقية في بورصة البرازيل بنحو 67.4 مليار دولار وفق سعر الإغلاق يوم الخميس الماضي بحسب وكالة رويترز- مشاريع كبيرة في أهم مناطق التعدين في العالم بما في ذلك كندا والبرازيل وإندونيسيا.

وقالت شركة معادن، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 67.18% من أسهمها، في إفصاحها الأحد، إن من المتوقع الانتهاء من إجراءات الصفقة خلال الربع الأول من العام المالي 2024، بعد استيفاء المتطلبات النظامية.

وأضافت أنه سيتم تمويل الصفقة من خلال موارد شركة معادن الخاصة، وأن أي تأثير مالي لعملية الاستحواذ من المتوقع أن ينعكس اعتبارا من النصف الأول من عام 2024.

ولفتت معادن إلى أن استثمار منارة في فالي سيساهم بشكل رئيسي في مساعدة الشركة على توسيع إنتاجها من النحاس والنيكل، وهي معادن تُعتبر ضرورية لعملية تطوير تقنيات جديدة ستساهم في دعم التحول العالمي للطاقة النظيفة. ولدى فالي وحدة للمعادن الأساسية تنتج النحاس والنيكل.

وقالت إن عملية الاستحواذ هذه تأتي في إطار خطط معادن الهادفة إلى زيادة إمداداتها من المعادن الاستراتيجية وتمكين السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم والتي تسعى لتنويع اقتصادها بعيدا عن عائدات النفط- من لعب دور أكبر في سلاسل التوريد العالمية الداعمة لتحول الطاقة.

وكانت فالي أعلنت الخميس أنها توصلت إلى اتفاقيتين منفصلتين لبيع 13% من أعمالها للمعادن الأساسية مقابل 3.4 مليار دولار، من بينها اتفاقية مع شركة "منارة" تتعلق بحصة 10%. ووفق رويترز، فإن الاتفاقيتين تجعلان قيمة وحدة المعادن الأساسية لدى الشركة عند 26 مليار دولار.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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