تباطأ معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان، إلى 0.91% في مايو الماضي، من 1.14% في أبريل، حسب بيانات نقلتها وكالة الأنباء العمانية يوم السبت.

وتسعى الدول، لخفض معدلات التضخم المتسارع منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الثاني، واتخذت البنوك المركزية إجراءات تشديد نقدي برفع الفائدة على مدى شهور حتى قرر الفيدرالي الأمريكي تثبيتها بدون تغيير الأربعاء، وتبعه المركزي العُماني الخميس بإبقاء الفائدة عند 5.75%.

وخلال مايو ارتفعت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بـ 3.69% على أساس سنوي، والأثاث والتجهيزات المنزلية بـ 3.14% والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.73%.

وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم خلال مايو بنسبة 0.25% بحسب الوكالة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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