نفى وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان تقارير تفيد بأن المملكة تناقش مع منتجي تحالف أوبك بلس الآخرين (منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها) حاليا زيادة إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) يوم الاثنين.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت في تقرير يوم الاثنين عن مندوبي الدول الأعضاء بأوبك أن السعودية ومنتجي النفط بأوبك يناقشون حاليا زيادة الإنتاج بـ 500 ألف برميل يوميا من أجل اجتماع تحالف أوبك بلس المقرر في 4 ديسمبر المقبل.

وقال وزير الطاقة إنه من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن أوبك بلس لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها، وفق وكالة واس.

ولفت إلى أن الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميا من إنتاج أوبك بلس سيستمر حتى نهاية عام 2023، وقال إنه "إذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائمًا على استعداد للتدخل".

وأشارت وول ستريت جورنال في تقريرها إلى أن اجتماع أوبك بلس المقرر في 4 ديسمبر سيحل قبل يوم من فرض الاتحاد الأوروبي حظر على النفط الروسي بالتزامن مع خطط مجموعة السبع لفرض سقف لسعر برميل النفط الروسي، مما قد يؤدي إلى حرمان الأسواق من إمدادات النفط الروسية.

والعقوبات الغربية على موسكو هي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا