* تم التحديث بتصريحات وزير الدفاع السعودي



قال وزراء طاقة عرب، يوم الأحد، إن قرار تحالف أوبك بلس (منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها) بخفض الإنتاج في شهر نوفمبر المقبل هو قرار اقتصادي بحت جاء بإجماع الأعضاء، وذلك بعد تصريحات للولايات المتحدة بأن القرار -الذي أثار استياء واشنطن- لا يوجد أساس في السوق يدعمه.

وقال وزير النفط والبيئة البحريني محمد بن مبارك إن قرار أوبك وأوبك بلس بخفض إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا في نوفمبر جاء بالتوافق والإجماع بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وبعد دراسة فنية مستفيضة بحتة متخصصة في أوضاع وتطورات الأسواق العالمية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية يوم الأحد.

وفي تغريدة على تويتر الأحد، أكدت وزارة الطاقة العُمانية الرسالة نفسها، إذ قالت إن قرارات أوبك بلس تُبني على اعتبارات اقتصادية بحتة.

وأضافت أن قرار أوبك بلس الأخير يأتي "منسجما مع قراراتها السابقة من حيث استناده إلى معطيات السوق ومتغيراته، والذي كان مهما وضروريا لطمأنة السوق ودعم استقراره"، مشيرة إلى أن قرارات التحالف يتم إتخاذها بالتوافق وباجماع كل الدول الأعضاء.

ووصف وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب قرار أوبك الأخير بخفض الإنتاج بأنه "تاريخي وممتاز" ويصب في خانة استقرار الأسواق، بحسب تصريحات له نقلها تلفزيون النهار الجزائري يوم الأحد.

فيما قالت شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو)، يوم الأحد، إن قرارات منظمة أوبك بلس تبنى على مؤشرات اقتصادية وبأسلوب مهني، ويتم اتخاذ القرار بالإجماع، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضافت شركة سومو أن "هناك توافقا تاما بين دول أوبك + بأن أفضل نهجٍ في التعامل مع أوضاع سوق البترول خلال الفترة الراهنة التي يغلب عليها عدم اليقين وعدم وضوح الرؤية هو النهج الاستباقي".

وكل من البحرين وعُمان والجزائر والعراق أعضاء في تحالف أوبك بلس.

تأتي تصريحات وزراء الطاقة بعدما قالت الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي إن عدد من الدول الأعضاء بأوبك بلس شعروا بضغط سعودي لدعم التوجه نحو خفض الإنتاج الذي يرفع أسعار النفط ويقوض فاعلية العقوبات.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، في تصريح يوم الخميس، إن دول أخرى في أوبك أبلغت أمريكا في أحاديث خاصة أنها عارضت قرار السعودية وشعرت بأنها مرغمة على دعم التوجه السعودي، مضيفا أن أمريكا عرضت تحليل على السعودية يظهر أنه لا يوجد أساس في السوق يدعم خفض إنتاج النفط.



وكانت السعودية قالت يوم الأربعاء إن تأجيل قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج لشهر كان سيكون له "تبعات اقتصادية سلبية"، وهي المرة الأولى التي تلمح فيها السعودية إلى أن الإدارة الأمريكية اقترحت تأجيل خفض الإنتاج.

أمريكا ستتصرف بمنهجية

قال جيك سوليفان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتصرف بطريقة منهجية في عملية إعادة تقييم العلاقات السعودية الأمريكية، بحسب تصريحات أدلى بها سوليفان لشبكة سي إن إن الأمريكية وأوردتها رويترز يوم الأحد.

وكان الرئيس الأمريكي قال الأسبوع الماضي إنه سيعيد تقييم علاقات أمريكا مع السعودية بعد قرار أوبك بلس بخفض إنتاج النفط في نوفمبر.

وأضاف سوليفان أن الخيارات تشمل تغييرات في دعم أمريكا الأمني للسعودية، مشيرا إلى أن بايدن لا ينوي لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة مجموعة العشرين في نوفمبر.

وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة على تويتر مساء الأحد، إنه "على الرغم من أن قرار أوبك، الذي اتُّخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتَّهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا!!".

وتابع متسائلا: "إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضًا؟".

وكان كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض قال في تصريحات الأسبوع الماضي إنه "في الأسابيع الماضية أبلغنا السعوديون سرية وعلنا بنيتهم خفض الانتاج وكانوا يعلمون بأن ذلك يزيد الإيرادات الروسية ويقوض من فاعلية العقوبات".



للمزيد: السعودية تقول ان تأجيل قرار أوبك بلس لشهر كان سيكون له "تبعات اقتصادية سلبية"

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا