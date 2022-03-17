وافق مجلس الوزراء المصري على صرف حافز إضافي بقيمة 65 جنيه مصري (4.1 دولار) لكل أردب على أسعار توريد القمح المحلي لدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022، فيما تسعى الحكومة لدعم احتياطات القمح في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وفق بيان للحكومة يوم الأربعاء.

ويتوقع أن تحصل الحكومة هذا العام على كميات من القمح المحلي من المزراعين قد تتراوح بين 3.7 مليون طن إلى 4 ملايين طن، وفق وسائل إعلام محلية.

وكانت الحكومة ألغت مناقصتين لشراء القمح خلال شهر فبراير الماضي بسبب عدم تلقي عروض وارتفاع الأسعار.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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