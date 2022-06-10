حجمت المخاوف بشأن الطلب على النفط في الصين من ارتفاعات الأسعار بنهاية الأسبوع والتي لا تزال تحوم حول أعلى مستوى في 3 أشهر.

عادت شنغهاي - المركز التجاري في الصين- إلى فرض قيود في 7 مناطق نهاية هذا الأسبوع بسبب كوفيد .

وانخفض سعر خام برنت بنسبة 0.6% إلى 122.3 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس 0.6% إلى 120.79 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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