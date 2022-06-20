مازال سوق النفط يتفاعل مع الوضع الاقتصادي الذي يخيم عليه مخاوف بشأن تباطؤ النمو مع تشديد السياسة النقدية في أمريكا، ما أدى لتراجع أسعار النفط يوم الاثنين ولكنها لاتزال فوق ال100 دولار للبرميل.

انخفض خام برنت إلى 113.09 دولار للبرميل وتراجع خام غرب تكساس إلى 109.42 دولار للبرميل، حسب رويترز.

ويترقب السوق ارتفاع في الطلب في ذروة الصيف قد ترفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة ونقص الإمدادات في ليبيا إضافة للخام الروسي، فيما لا يزال ارتفاع الطلب في الصين تحت الأنظار مع استمرار المخاوف بشأن الإغلاق بسبب كوفيد.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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