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اتفق وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى في اجتماع افتراضي الجمعة على وضع سقف لأسعار النفط الروسي عالميا، لكنها لم تحدد هذا السقف.

ويسعى التحالف المكون من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا واليابان، إلى تحجيم إيرادات روسيا النفطية، التي يرى أنها تستخدم لتمويل الحرب على أوكرانيا.

وقال وزراء الدول السبع في بيان مشترك "نؤكد اليوم نيتنا السياسية المشتركة لوضع اللمسات الأخيرة وتنفيذ حظر شامل للخدمات التي تمكن النقل البحري للنفط الخام والمنتجات البترولية من أصل روسي على مستوى العالم - لن يُسمح بتقديم هذه الخدمات إلا إذا تم شراء بسعر أو أقل من السعر (الحد الأقصى للسعر) الذي يحدده التحالف الواسع للدول الملتزمة بسقف السعر وتطبيقه".

فيما أعلنت شركة غازبروم الروسية- التي كانت تستعد لضخ الغاز لأوروبا بعد أعمال صيانة- يوم الجمعة أن الضخ عبر خط أنابيب نورد ستريم، سيبقى متوقف كليا، دون تحديد موعد عودة الضخ موضحة ان السبب تقني.

تحذير روسي

وحذر الكرملين من أن تنفيذ قرار مجموعة السبع سيؤدي إلى زعزعة استقرار سوق النفط.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة قوله: "يمكننا التأكيد بثقة على أمر، وهو أن اتخاذ مثل هذا القرار سيؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط بصورة كبيرة".

ونقلت وكالة تاس الروسية الجمعة تصريحات عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أدلى بها الخميس، إن روسيا ستوقف إمدادات النفط والمنتجات البترولية للدول التي تقرر سقفا لسعر النفط الروسي.

بعد إعلان القرار الذي من شأنه عرقلة وصول النفط الروسي للسوق والضغط على المعروض، ارتفع سعر النفط.

وزاد خام برنت بنسبة 1.5% إلى 93.75 دولار للبرميل، وفقا لبيانات سي إن بي سي.

وروسيا هي ثالث أكبر منتج للنفط بعد أمريكا والسعودية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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