أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال لمخترع عملة لونا الرقمية دو كوون و5 آخرين مقيمين في سنغافورة، بحسب ما نقلته رويترز الأربعاء.

وجاء القرار بعد أشهر من التحقيقات إذ تسبب انهيار عملة تيرا يو إس دي المستقرة التابعة لكوون والـ 5 الآخرين -والتي كانت مربوطة بالدولار وعملة شقيقة تدعى لونا قبل أن يتسبب هبوطها الكبير في فك ربطها بالدولار- في مايو الماضي بغضب شعبي في كوريا الجنوبية، إذ خسر المستثمرون على مستوى العالم في العملتين آنذاك ما يزيد عن 42 مليار دولار، بحسب ما نشرته شركة "إليبتيك" لتحليلات العملات المشفرة في مايو.

وبعد تداول أنباء صدور مذكرة اعتقال بحق كوون، تراجعت بقوة رموز عملة لونا (وهي العملة الجديدة التي أطلقها مؤسس لونا في محاولة لإنقاذ الوضع بعد انهيار عملة تيرا يو إس دي في مايو)، ولونا كلاسيك (وهي العملة الأصلية التي انهارت في مايو وتم تغيير علامتها بعد ذلك إلى لونا كلاسيك)، لتنهي بذلك رحلة ارتفاعات قصيرة المدى.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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