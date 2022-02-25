دفع الهجوم الروسي على أوكرانيا، فجر اليوم، أسواق السلع التي يمتلك البلدين حصص تصديرية كبيرة فيها، لارتفاعات قياسية.

وقفزت أسعار العقود الآجلة للذرة والقمح بالمعدلات القصوى المسموح بها من قبل بورصة شيكاغو، ما أدى لتعليق التداول عليهما 4 ساعات، وهو ما يعزز المخاوف بشأن تسارع تضخم الغذاء في العالم.



وارتفعت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو 5.65% حتى الساعة 6:45 مساء بتوقيت دبي، لتسجل 9.3475 دولار للبوشل، وارتفع كل من الذرة وفول الصويا 5%، و في ماليزيا، زادت العقود الآجلة لزيت النخيل الخام 8% مقتربة من مستوى قياسي عند 6458 رينغت ماليزي يعادل 1542.76 دولار للطن.



وزادت عقود قمح الطحين في بورصة يورونيكست نحو 12.28% مُسجلة 322.5 دولار للطن. وتساهم روسيا وأوكرانيا بأكثر من ربع الصادرات العالمية ونحو خمس صادرات الذرة، و80% من صادرات زيت عباد الشمس بحسب وكالة أنباء بلومبرج.



ويؤثر ارتفاعات الأسعار على الأسواق العربية بشكل مباشر في مقدمتها مصر، فوفق إحصائيات الفاو تُعد مصر أكبر مستورد للقمح الروسي والأوكراني.

(إعداد: أماني رضوان، وتعمل أماني أيضا في جريدة البورصة المصرية)

(للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)

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