هل وصل إنتاج دول أوبك من النفط لمستويات ما قبل الجائحة؟ وما البلدان التى نجحت في زيادة إنتاجها؟



في هذا الفيديو نتعرف على حركة إنتاج النفط في بلدان أوبك.



(الأرقام بين كل فصل والآخر ترتفع أو تنخفض تدريجيا لتصل إلى الربع التالي ولا تعبر عن أرقام الربع ذاته)

(البيانات من إعداد وتحرير ريم شمس الدين وتصميم: أماني رمضان)

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