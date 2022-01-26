PHOTO
هل وصل إنتاج دول أوبك من النفط لمستويات ما قبل الجائحة؟ وما البلدان التى نجحت في زيادة إنتاجها؟
في هذا الفيديو نتعرف على حركة إنتاج النفط في بلدان أوبك.
(الأرقام بين كل فصل والآخر ترتفع أو تنخفض تدريجيا لتصل إلى الربع التالي ولا تعبر عن أرقام الربع ذاته)
(البيانات من إعداد وتحرير ريم شمس الدين وتصميم: أماني رمضان)
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
© ZAWYA 2022
بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام