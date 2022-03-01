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* بورصة الكويت مغلقة
(إعداد: أماني رضوان، وتعمل أماني أيضا في جريدة البورصة المصرية)
(للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)
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#أخباراقتصادية
وبرنت يعود لـ104 دولار للبرميل
PHOTO
* بورصة الكويت مغلقة
(إعداد: أماني رضوان، وتعمل أماني أيضا في جريدة البورصة المصرية)
(للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
#أخباراقتصادية
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