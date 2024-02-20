ارتفعت العقود الآجلة للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي (أجل 12 شهر) خلال تعاملات الثلاثاء إلى مستوى 64 جنيه للدولار، مقارنة بإغلاق الاثنين عند 63.25 جنيه للدولار الواحد.

والعقود الآجلة هي عقد بين طرفين يقوم على توقع كل طرف لسعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد عام من الوقت الحالي.

وبينما تستمر الفجوة بين سعري الدولار في السوق الرسمي والموازي في مصر، يترقب السوق خفض محتمل لقيمة الجنيه سيكون الرابع منذ مارس 2022 في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. ويبلغ سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار عند مستوى يقارب 31 جنيه للدولار الواحد.

وسادت الفترة الأخيرة معنويات مرتفعة بتحسن التدفقات الدولارية لمصر -التي تعاني من نقص في النقد الأجنبي- مع تصريحات رسمية بشأن إحراز تقدم لزيادة قرض من صندوق النقد لمصر ومراجعة البرنامج، وكذلك عن عروض للاستثمار في مشروعات مهمة بالدولة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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