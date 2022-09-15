تعتزم مصر استثمار 2 مليار جنيه (103 مليون دولار) مع دار السك الملكية البريطانية "رويال منت" لإنتاج العملات المعدنية وتصديرها، وفقا لبيان حكومي صدر يوم الخميس.

وبحسب البيان، سيتم إنشاء الدار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وستبلغ طاقتها الإنتاجية 500 مليون قرص سنويا، على أن يُصدر منها 50%.

ولم يذكر البيان الحكومي تاريخ إنشاء الدار الجديدة أو موعد البدء بالإنتاج.

وستنفذ مراحل التصنيع جميعها في مصر بدلا من استيراد الأقراص الخام مثلا وذلك ضمن خطة لتوطين الصناعات المعدنية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وسك العملات المعدنية المساعدة أو ما يُعرف بالفكة والتصدير للخارج.

وتنتج مصر عملات معدنية من فئة جنيه وربع ونصف جنيه بنحو 30 مليون جنيه شهريا، وتخطط لإصدار عملة فئة 2 جنيه.

وفي مصر حاليا، دار لسك العملة تأسست في العام 1950 وهي تعمل منذ 1954 وتنتج العملات والنياشين وغيرها.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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