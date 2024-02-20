انخفض تسعير الدولار مقابل الجنيه المصري وفق أسعار الذهب محليا وعالميا يوم الثلاثاء بنسبة 1%، ليسجل نحو 62.77 جنيه للدولار مقابل 63.4 في الإغلاق السابق.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 57.03 دولار بتعاملات الثلاثاء بارتفاع 0.46%، فيما سجل سعر الذهب عيار 21 بالسوق المصري حوالي 3,580 جنيه للجرام بانخفاض بنحو 0.6% عن السعر السابق.

ويُحسب سعر الدولار في السوق السوداء في مصر وفقا لسعر الذهب عن طريق قسمة سعر جرام الذهب محليا على السعر العالمي للذهب.

يأتي هذا فيما يستقر سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر عند ما يقارب 31 جنيه للدولار الواحد بعد أن خفضت الدولة قيمة عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022، في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، التي تسببت في خروج الأموال الساخنة من مصر.

ويشهد سوق الذهب في مصر تغيرات متسارعة كونه يرتبط بالسعر العالمي للمعدن الأصفر وسعر الدولار في السوق السوداء الذي شهد قفزات خلال الشهر الماضي مع ترقب خفض جديد لسعر الجنيه في البنوك يراه مراقبون ضروري لإتمام اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في ظل أزمة سيولة.

تسعيرات أخرى للدولار

ارتفعت العقود الآجلة للجنيه المصري مقابل الدولار (أجل 12 شهر) يوم الثلاثاء إلى مستوى 64 جنيه للدولار مقارنة بإغلاق الاثنين عند 63.25 جنيه للدولار الواحد.

فيما انخفض تسعير الدولار وفق شهادات إيداع البنك التجاري الدولي الثلاثاء بنحو 2.5%، ليسجل 68.88 جنيه للدولار، وهو أكبر تراجع يومي في أسبوعين.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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