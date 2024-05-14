تحرك سعر الدولار في مصر بشكل طفيف يوم الثلاثاء، في السوقين الرسمية والموازية، فيما تترقب الحكومة الحصول على الدفعة الثانية من مستحقات رأس الحكمة البالغة 20 مليار دولار خلال الشهر الجاري.

وبحلول الساعة العاشرة صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة، تداول الدولار في السوق الموازية بمصر في نطاق بين 47.16 و 47.50 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما السعر الرسمي للدولار فتداول في نطاق بين 47 و47.1 جنيه بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

تأتي التحركات اليومية لسعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية بعد أن سمح البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بخفض الجنيه من مستوى 30.9 جنيه للدولار، بعدما كان سعر السوق الموازية قد وصل لمستوى 70 جنيه في وقت سابق من هذا العام.

ومكنت تدفقات دولارية تلقتها مصر، من صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة، البنك المركزي المصري من السماح بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار. وكانت مصر تعاني قبل تدفقات الصفقة من نقص حاد في النقد الأجنبي، وحصلت مصر على الدفعة الأولى من مستحقات المشروع بقيمة 15 مليار دولار.

وبعد خفض الجنيه، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022 - من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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