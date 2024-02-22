شهد سعر تداول الدولار في السوق الموازية بمصر تراجع جديد خلال تعاملات يوم الخميس، ليتداول أعلى قليلا من 62 جنيه للدولار الواحد.

وبحلول الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة الخميس، تراوح سعر البيع في السوق الموازي بمصر بين نحو 62.25 و62.45 جنيه للدولار الواحد، بعد أن كان يتداول عند نحو 63.60 جنيه للدولار في المتوسط يوم الأربعاء.

أما سعر الشراء في السوق الموازي فتراوح بين نحو 61.30 و 61.50 جنيه للدولار الواحد، بعد أن كان بلغ نحو 62.65 جنيه للدولار في المتوسط الأربعاء.

ويمثل هذا متوسط لسعر الدولار في السوق الموازي بمصر الخميس، ويختلف على حسب كل معاملة وباختلاف المناطق.

ويتراجع الدولار في السوق الموازية في ظل محاولات حكومية لتحجيم الطلب على العملة الصعبة وتسريع برنامج طروحات أعلنت عنه العام الماضي لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة لدعم تدفقات الدولار.

يأتي هذا فيما يشهد البلد أزمة سيولة دولارية منذ الحرب الروسية الأوكرانية، وتفاقمها تداعيات الحرب في غزة التي ألقت بظلالها على السياحة وإيرادات قناة السويس، وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة لمصر.

كان سعر الدولار في السوق الموازية بمصر وصل لمستويات قياسية خلال وقت سابق من العام الجاري تخطى 70 جنيه للدولار الواحد.

ولا يزال السعر الموازي بعيد عن سعر الصرف الرسمي للدولار الذي يتداول عند مستوى يقارب 31 جنيه للدولار، وهو السعر الذي استقر عنده بعدما خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ليفقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته أمام الدولار.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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