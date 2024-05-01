ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر يوم الأربعاء في السوق الموازية، مع استمرار تحركات سعر الصرف منذ قرار التعويم الذي يقترب من شهره الثاني.

وبحلول الساعة 12 صباحا بتوقيت القاهرة الأربعاء بلغ سعر الدولار في مصر بالسوق الموازية ما بين 47.10 و48.33 جنيه، مرتفعا عن متوسط مستويات يوم الثلاثاء الذي بلغ 48.15 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

هذا فيما يتداول الدولار في السوق الرسمي عند نحو 47.8 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

وتقلصت بشكل كبير الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والموازية بعد سماح البنك المركزي المصري في مارس الماضي بانخفاض قيمة الجنيه عن مستوى 30.9 جنيه للدولار. وكان سعر السوق الموازية قد وصل لمستوى 70 جنيه في وقت سابق من العام الجاري.

ومكنت تدفقات دولارية تلقتها مصر، من صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة، البنك المركزي المصري من السماح بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار. وكانت مصر تعاني قبل تدفقات الصفقة من نقص حاد في النقد الأجنبي.

وتتوقع مصر الحصول على دفعة ثانية وأخيرة بقيمة 20 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة في مايو المقبل بعدما تلقت الدفعة الأولى من الصفقة سابقا، كما تترقب الدولة الحصول على دفعة من قرض موسع من صندوق النقد الدولي.

وبعد خفض الجنيه، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022 - من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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