تداول سعر الدولار في السوق الموازية بمصر، يوم الثلاثاء حول مستوى 47 جنيه للدولار الواحد، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وبحلول الساعة الحادية عشر صباح الثلاثاء، تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 47.20 و 47.87 جنيه للدولار الواحد، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وارتفع سعر صرف الدولار بالسوق الرسمية بحلول التوقيت نفسه إلى ما بين 47.8 و 47.9 جنيه للدولار بعد أن كان يتداول مساء الاثنين عند 47.4 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

وسمحت مصر مؤخرا بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية من مستوى 30.9 جنيه الذي استمر لشهور.

ووصل سعر الدولار بالسوق الموازية إلى مستوى قياسي بلغ 70 جنيه للدولار في وقت سابق من العام الجاري.

وشهد الدولار انخفاضات في السوق الموازية بعد الإعلان عن تدفقات دولارية جديدة لمصر، كان أولها إعلان الحكومة المصرية توقيع صفقة مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وتلاه اتفاقيات تمويل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وآخرين.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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