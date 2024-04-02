تداول سعر الدولار في السوق الموازية والرسمية بمصر يوم الثلاثاء حول مستوى 47 جنيه، في تراجع ملحوظ للفجوة السعرية بين السوقين بعد مرور نحو شهر على خفض رسم للجنيه مطلع مارس الماضي.

وبحلول الساعة 11:00 صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة، تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية بمصر بين 47.10 و 47.18 جنيه للدولار، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

فيما بلغ سعر صرف الدولار في السوق الرسمية بحلول التوقيت نفسه ما بين 47.16 و 47.25 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

وبدأ سعر الدولار في السوق الموازية بمصر تراجعه في أعقاب توقيع الحكومة المصرية صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع في منطقة رأس الحكمة. وكان السعر وصل في السوق السوداء إلى 70 جنيه فيما كان السعر الرسمي نحو 30.9 جنيه.

وحصلت مصر على دفعة أولى من الصفقة بقيمة 15 مليار دولار - تضمنت تحويل وديعة إماراتية بقيمة 5 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري إلى جنيه- فيما تتوقع الحكومة الحصول على الدفعة الثانية من الصفقة في غضون أسابيع.

وبعد خفض الجنيه، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022- من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، وهو ما وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق الجمعة الماضية.

وتسود توقعات إيجابية بشأن التدفقات والسيولة الدولارية لمصر بعد الإعلان الفترة الماضية عن تعهدات دولية لمصر بمليارات الدولارات من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، فضلا عن تخلي مواطنين عن الدولار مؤخرا لصالح البنوك والصرافات بدلا من السوق الموازية.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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