واصل سعر الدولار في السوق الموازية بمصر يوم الثلاثاء تراجعه ليظل عند مستويات أدنى من نهاية الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء تراجع سعر الدولار في السوق الموازية ليتراوح بين 47.80 و48.10 جنيه أي بمتوسط 47.95 جنيه، متراجعا من متوسط 48 جنيه مساء الاثنين، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

في حين كان متوسط سعر الدولار في السوق الموازية نهاية الأسبوع الماضي نحو 48.65 جنيه.

وتراوح السعر الرسمي للدولار ما بين 48.1 و48.2 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتواصل الفجوة بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية تقلصها بعدما انكمشت بشكل كبير منذ سماح مصر في 6 مارس الماضي بانخفاض قيمة العملة المحلية عن مستوى 30.9 جنيه للدولار الذي استمر لشهور، بعد أن كان الفارق بين السوقين تخطى الضعف في وقت سابق من العام الجاري.

ومكنت تدفقات دولارية تلقتها مصر، من صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة، البنك المركزي المصري من السماح بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار. وكانت مصر تعاني قبل تدفقات الصفقة من نقص حاد في النقد الأجنبي.

وتتوقع مصر الحصول على دفعة ثانية بقيمة 20 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة في مايو المقبل، بحسب ما قالته وزيرة التخطيط هالة السعيد لزاوية عربي. كما تترقب الدولة الحصول على دفعة من قرض موسع من صندوق النقد الدولي.

وحصلت مصر على دفعة أولى من الصفقة بقيمة 15 مليار دولار، تضمنت تحويل وديعة إماراتية بقيمة 5 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري إلى جنيه.

وبعد خفض الجنيه، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022- من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، ووافق عليه المجلس التنفيذي نهاية مارس.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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