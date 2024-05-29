*تم تحديث سعر الدولار

لا يزال سعر الدولار يتحرك مقابل الجنيه المصري، في السوقين الرسمية والموازية بمصر.

تداول الدولار بحلول الساعة الثالثة عصرا الأربعاء، في السوق الموازية في نطاق بين 47.14 و47.50 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما في السوق الرسمية، فتداول في نطاق بين نحو 47.25 و 47.39 جنيه، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

ويشهد سعر الدولار مقابل الجنيه، تحركات يومية في السوقين الرسمية والموازية منذ أن سمح البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بخفض الجنيه من مستوى 30.9 جنيه للدولار، بعدما كان سعر السوق الموازية قد وصل لمستوى 70 جنيه في وقت سابق من هذا العام.

جاء خفض الجنيه مدعوما بتدفقات دولارية تلقتها مصر، من صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة، بعد أن كانت تعاني البلاد من أزمة سيولة دولارية ونقص حاد في النقد الأجنبي.

كما توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بمرونة سعر الصرف في البلاد، لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022 - من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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