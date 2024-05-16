واصل سعر الدولار حركته في مصر يوم الخميس بالسوقين الرسمية والموازية، في اليوم التالي لإعلان الحكومة تلقي الدفعة الثانية من أموال مشروع رأس الحكمة الذي وقعته مع الإمارات فبراير الماضي.

وبحلول الساعة 11 صباح الخميس بتوقيت القاهرة، تداول الدولار في السوق الموازية بمصر في نطاق بين 45.9 و 47.3 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما السعر الرسمي للدولار، فتداول في نطاق بين 46.9 و 47.3 جنيه، بحسب بيانات بنوك محلية.

تأتي تحركات الدولار الخميس، بعد أن أعلنت الحكومة الأربعاء تلقيها 14 مليار دولار - ضمن الدفعة الثانية البالغة 20 مليار دولار من مستحقات مشروع رأس الحكمة- وبدء إجراءات تنازل الإمارات عن وديعة بـ 6 مليار دولار لما يعادلها بالجنيه المصري.

وكانت الإمارات قد تنازلت - ضمن الصفقة - عن ودائع لدى مصر بقيمة 11 مليار دولار تم تقسيمها على دفعتين بواقع 5 مليار دولار في الدفعة الأولى، و6 مليار دولار في الدفعة الثانية.

والدفعة الأولى التي تلقتها مصر بقيمة 15 مليار دولار، مكنت البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي من خفض الجنيه من مستوى 30.9 جنيه للدولار، بعدما كان سعر السوق الموازية قد وصل لمستوى 70 جنيه في وقت سابق من هذا العام.

وكانت مصر تعاني قبل تدفقات الصفقة البالغة 35 مليار دولار إجمالا، من نقص حاد في النقد الأجنبي لكن بعد خفض الجنيه، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022 - من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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