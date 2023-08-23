قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - الذي يشارك افتراضيا عبر الفيديو في القمة الـ 15 لمجموعة بريكس المنعقدة في جنوب إفريقيا - إن المجموعة ستطلق مفوضية خاصة للنقل بين دولها التي ستعمل على الانتقال للعملات المحلية.

وتقود روسيا والصين تجمع بريكس الذي يضم أيضا الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويكتسب قوة اقتصادية بمرور السنوات، ويضم دول تعد مصدر أساسي للحبوب.

وانطلقت القمة يوم الثلاثاء في جوهانسبرغ وتستمر حتى 24 أغسطس 2023، تحت شعار "بريكس وأفريقيا" فيما يسعى التجمع لتوسعة الأعضاء لتتضمن دول عربية مثل السعودية والإمارات ومصر والجزائر.

"نحن نتعامل بشكل وثيق في تقوية سلاسل الإمدادات والانتقال للعملات الوطنية،" وفقا لفيديو مترجم بثته قناة العربية السعودية لكلمة بوتين باليوم الثاني للقمة.

ولم يحضر بوتين واقعيا في الاجتماع السنوي للتجمع هذا العام على خلفية مذكرة توقيف صادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين في مارس الماضي، لاتهامه بالتسبب في ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، التي دخل صراعها العام الثاني. فيما اعتبرت روسيا آنذاك قرارات المحكمة الجنائية الدولية " باطلة ولاغية".

والشهر الماضي، قال بيان للرئاسة في جنوب إفريقيا، إنه تم التوصل لاتفاق متبادل، بألا يحضر بوتين القمة فيما يمثل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف البلاد.

وستستضيف روسيا القمة المقبلة لتجمع بريكس 2024، وفقا لبوتين الذي قال إن بلاده ستسعى لتحقيق العدالة الدولية خلال رئاستها المقبلة لمجموعة بريكس.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: آيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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