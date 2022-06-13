تراجعت الأسواق بقوة خلال تداولات اليوم في معظم أنحاء العالم، في ظل انحسار شهية المخاطر بسبب مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير بما قد يفضي إلى ركود اقتصادي.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية أجل عامان للمرة الأولى منذ مطلع أبريل عن العائد على سندات أجل 10 سنوات، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2007.

وعادة ما ينظر لارتفاع العائد على سندات العامين فوق العائد على الـ10 أعوام على أنه علامة على ركود اقتصادي قريب.

ودعمت تلك الزيادة في توقعات الفائدة ارتفاع قوي للدولار وهو ما بدوره دفع الذهب للانخفاض إلى نحو 1828 دولار.

وزيادة قيمة الدولار ترفع تكلفته للمستثمرين بالعملات الأخرى كما ترفع زيادة العوائد تكلفة الفرصة البديلة لأن الذهب لا يدر عوائد.

وتراجعت معظم الأسواق حتى الساعة 7:55 مساء بتوقيت دبي.

بدأت موجة بيع الأصول الخطرة، وعلى رأسها الأسهم والعملات الرقمية، بعد ظهور مؤشرات التضخم الأمريكية مساء الجمعة، والتي ارتفع فيها إلى 8.6% على أساس سنوي متجاوزًا التوقعات، ومرجحًا أن التضخم ربما لم يصل ذروته بعد.

ولذلك توقع البعض أن ترتفع الفائدة بشكل أكثر سرعة في ظل استهداف الفيدرالي الأمريكي خفض معدل التضخم إلى 2% على المدى المتوسط، والوصول لمعدلات توظيف كاملة.

كذلك تراجع النفط قليلًا في ظل مخاوف الركود وضعف النشاط الاقتصادي وقوة الدولار.

(إعداد: أماني رضوان. للتواصل:yasmine.saleh@lseg.com)

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