خفضت شركة قطر للطاقة، يوم الأربعاء، سعر الجازولين 91 لشهر ديسمبر عن الشهر الماضي، لتعيده بذلك إلى مستوى أكتوبر.

ووفقا للأسعار التي نشرتها الشركة على حسابها في تويتر، يوم الأربعاء، سينخفض سعر لتر الجازولين 91 (ممتاز) إلى 1.95 ريال للتر الواحد في ديسمبر بدلا من 2 ريال للتر الواحد في نوفمبر.

وأبقت الشركة على سعري لتر الديزل عند 2.05 ريال والجازولين 95 (سوبر) عند 2.10 ريال للتر الواحد من دون تغيير، للشهر الثاني على التوالي.

وكانت الشركة قد رفعت الأسعار في نوفمبر تزامنا مع انطلاق مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تُقام حاليا في قطر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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