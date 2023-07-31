خفضت شركة قطر للطاقة الحكومية -التي تحدد سعر بيع الوقود في قطر - سعر بيع الجازولين 91 خلال شهر أغسطس 2023 مقارنة بشهر يوليو، وفقا لإنفوجرافك نشرته الشركة عبر حسابها على إكس (تويتر سابقا) يوم الاثنين.

وسيصبح سعر لتر الجازولين 91 عند 1.90 ريال قطري من 1.95 ريال قطري في يوليو.

بينما أبقت الشركة على أسعار لتر الجازولين 95 كما هي بدون تغيير عند 2.10 ريال قطري، وكذلك الديزل عند 2.05 ريال قطري للتر الواحد.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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