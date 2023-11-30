خفضت شركة قطر للطاقة الحكومية، سعر بيع وقود السيارات "جازولين 91" في الدولة خلال شهر ديسمبر، بينما أبقت على سعر بيع وقود السيارات جازولين 95 والديزل بدون تغيير عن أسعار نوفمبر، وفقا لإنفوجرافك نشرته الشركة عبر حسابها على إكس (تويتر سابقا) يوم الخميس.

واستفادت قطر - أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم - من ارتفاع أسعار الغاز بعد العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، ما أتاح زيادة صادراتها وإيراداتها الأجنبية.

أسعار المنتجات البترولية في قطر خلال ديسمبر:

-لتر الجازولين 95 عند 2.10 ريال قطري.

-لتر الجازولين 91 عند 1.90 ريال قطري مقابل 1.95 ريال في نوفمبر.

-لتر الديزل عند 2.05 ريال قطري.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا