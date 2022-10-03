تجاوز حجم الدعم المالي الذي منحته الحكومة الجزائرية إلى مشتري الحبوب الحكومي – الديوان المهني للحبوب- 900 مليار دينار (6.4 مليار دولار) لتعزيز مخزون الحبوب لعامي 2021 و2022، بحسب ما نقله تلفزيون النهار الجزائري يوم الاثنين عن رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن.

وقال عبد الرحمن إن هذا الدعم يندرج ضمن تدابير وضعتها الحكومة لتوفير مخزون الأغذية وخاصة الحبوب.

وأشار إلى أن "الصدمات العالمية" أثرت بشكل كبير على معدل التضخم في البلاد الذي بلغ في سبتمبر 10%، وهو الأعلى منذ 2008.

وتشهد أسعار القمح العالمية زيادات متسارعة بعد الحرب الروسية-الأوكرانية إذ تعد روسيا أكبر مصدّر للقمح حول العالم.

وتعتبر الجزائر من بين أكبر الدول المستوردة للقمح اللين في العالم حيث تستورد نحو 6 ملايين طن من القمح سنويا، منها 5 ملايين طن من القمح اللين ومليون طن من القمح الصلب من 20 دولة على رأسها فرنسا ودول أخرى على غرار ألمانيا والأرجنتين وبولونيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وكندا وروسيا.

وقدرت وزارة الزراعة الأميركية استهلاك الجزائر من القمح لموسم 2020/2021 بين 10.7 و11 مليون طن، مقابل إنتاج محلي يقارب 5 ملايين طن.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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