تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 85.12%، بحسب إفصاح للشركة نشرته الخميس على بورصة السعودية.

وسابك تأسست في العام 1977، وتمتلك عملاق النفط "أرامكو" السعودية 70% من أسهمها منذ العام 2020. وترتبط أرباح الشركة بشكل وثيق بنمو الاقتصاد العالمي، إذ تستخدم منتجاتها كالبلاستيك والأسمدة وغيرها في أنشطة البناء والزراعة والتعبئة والتغليف والسلع الاستهلاكية والسيارات وغيرها.

وبلغت الأرباح الصافية للشركة - وهي من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم – نحو 1.18 مليار ريال (314.7 مليون دولار) مقابل 7.93 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2022.

وتراجعت ايرادات الشركة بنسبة 33.6% إلى 37.17 مليار ريال في الربع الثاني مقابل 55.98 مليار ريال في الربع الثاني من 2022.

وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها الى استمرار التباطؤ في الاقتصاد العالمي نتيجة تشديد السياسات النقدية العالمية لمواجهة التضخم العالمي، مما أدى إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة وتراجع الكميات المباعة.

وخلال النصف الأول من 2023، ارتفعت الأرباح الصافية للشركة بنسبة 87.22% على أساس سنوي إلى 1.84 مليار ريال مقابل 14.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق، وفق الإفصاح.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا