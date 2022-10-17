ارتفعت صادرات النفط السعودية من النفط الخام في أغسطس بمقدار 217 ألف برميل يوميا إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2020، وفقا لبيانات أعلن عنها المنتدى الدولي للطاقة.

واستمرت وتيرة ارتفاع صادرات المملكة من النفط الخام لتصل إلى 7.60 مليون برميل يوميا، بحسب المنتدى الذي ينشر قاعدة بيانات مشتركة تُعرف بـ "جودي" بالتعاون مع منظمات أخرى من بينها أوبك ووكالة الطاقة الدولية.

ووفقا لمبادرة البيانات المشتركة (جودي)، أظهر بيان صدر عن المنتدى أن استخدام المملكة المباشر للنفط الخام لتوليد الكهرباء ارتفع قليلا بمقدار 3 آلاف برميل يوميا إلى 664 ألف برميل يوميا في أغسطس.

أما إنتاج النفط فبلغ 11.05 مليون برميل يوميا في أغسطس بارتفاع قدره 236 الف برميل يوميا عن يوليو.

يتخذ المنتدى من الرياض مقرا له وتأسس لتعزيز الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.

وتعد بيانات أغسطس أحدث ما نشره المنتدى.

(إعداد: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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