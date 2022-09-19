ارتفعت صادرات السعودية من النفط الخام في يوليو بمقدار 188 ألف برميل يوميا إلى أعلى مستوى لها منذ 27 شهر، وفقا لبيانات أعلن عنها المنتدى الدولي للطاقة.

وبلغت صادرات المملكة من النفط الخام 7.38 مليون برميل يوميا، بحسب المنتدى الذي ينشر قاعدة بيانات مشتركة تُعرف بـ "جودي" بالتعاون مع منظمات أخرى من بينها أوبك ووكالة الطاقة الدولية.

ووفقا لمبادرة البيانات المشتركة (جودي)، أظهر بيان صدر عن المنتدى أن استخدام المملكة المباشر للنفط الخام لتوليد الكهرباء تراجع بمقدار 26 ألف برميل يوميا إلى 661 ألف برميل يوميا في يوليو.

وكانت السعودية قد أعلنت أنها ستخفض كميات النفط المستخدمة في معامل إنتاج الكهرباء ضمن سعيها لزيادة إنتاج الكهرباء من الغاز والمصادر الأخرى.

ومن حيث إنتاج النفط الخام، بلغ إنتاج السعودية 10.82 مليون برميل يوميا بزيادة 169 الف برميل يوميا عن يونيو.

يتخذ المنتدى من الرياض مقرا له وتأسس لتعزيز الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.

(إعداد: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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