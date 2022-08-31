أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" يوم الأربعاء ترسية عقود بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي (1.83 مليار دولار) على 5 شركات لتقديم خدمات الحفر، وفقا لبيان من المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

وفازت بالعقود 5 شركات من خلال مناقصة لتقديم خدمات لحقول أدنوك البرية والبحرية لمدة خمس سنوات مع إمكانية تمديد سنتين، وفقا للبيان.

وتستهدف شركة أدنوك المملوكة لحكومة أبوظبي رفع قدرتها الإنتاجية من النفط الخام لتصل إلى 5 مليون برميل يوميا بحلول العام 2030 من نحو 4 مليون برميل يوميا حاليا وتمكين تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وتساهم أدنوك التي تأسست عام 1971 في تلبية 50% من احتياجات الإمارات من الغاز الطبيعي.

ومنذ نوفمبر 2021، أعلنت "أدنوك" عن استثمارات تزيد عن 40.37 مليار درهم إماراتي (11 مليار دولار) وفقا للبيان.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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