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تراجعت صادرات السعودية من النفط الخام إلى 6 مليون برميل في اليوم في يوليو مقابل 6.8 مليون برميل يوميا في يونيو، بحسب بيانات نشرتها جودي يوم الاثنين.

وجودي هي قاعدة بيانات ينشرها المنتدى الدولي للطاقة بالتعاون مع عدة منظمات من بينها أوبك ووكالة الطاقة الدولية.

وبلغ إنتاج المملكة في يوليو 9 مليون برميل يوميا من النفط الخام، التي تعد من أكبر مصدريه في العالم، مقابل 9.95 مليون برميل يوميا في يونيو.

وخلال الشهر الحالي، قررت السعودية تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط، الذي أعلنت عنه سابقا، بمقدار مليون برميل يوميا لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر 2023.

وتطبق السعودية، وهي من أكبر مصدري النفط في العالم، سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس -الذي تقوده الرياض وموسكو- منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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