أعلنت المؤسسة العامة للحبوب - المشتري الحكومي للقمح في المملكة - ترسية المناقصة الخامسة لهذا العام لاستيراد 566 ألف طن من القمح.

وقالت المؤسسة في بيان على موقعها إن شحنات القمح ستصل من الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود.

وستوزع الشحنات على ميناء جدة و"ميناء ينبع التجاري" ويقع كلاهما غرب السعودية وميناء الدمام شرق المملكة وميناء جازان في الجنوب.

وأضافت المؤسسة أن متوسط سعر الطن بلغ 384.75 دولار. وتستورد المملكة القمح لتعزيز مخزونها الاستراتيجي.

وتفوق الكمية التي أعلنت عن شرائها المؤسسة في المناقصة التي أطلقتها يوم 20 أكتوبر.

للمزيد: المؤسسة العامة للحبوب السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 535 ألف طن من القمح

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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