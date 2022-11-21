قال نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني إن برنامج الغذاء العالمي وافق على تقديم مساعدات بـ 5.4 مليار دولار للبنان خلال الـ 3 أعوام المقبلة.

وقال ميقاتي يوم الاثنين في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بعد اجتماعه مع مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبد الله الوردات، إن المساعدات سيخصص نصفها للبنان، والنصف الآخر للاجئين السوريين في البلد.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية منذ 3 سنوات أدت إلى تدهور الظروف المعيشية للسكان اللبنانيين وغيرهم. وتأثر ـ على غرار الدول المستوردة للقمح ـ بتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. يستورد لبنان ما يقارب 80 % من حاجاته من القمح من أوكرانيا.

وقال ميقاتي إن البرنامج الحالي الذي بدأ عام 2012، كان مخصص لتقديم المساعدات الغذائية للنازحين السوريين بنسبة 70% للسوريين و30% للبنانيين بقيمة إجمالية تصل إلى 700 مليون دولار في السنة تقريبا، أما الآن فستوزع المساعدات بالتساوي بنسبة 50% على كلا البلدين.

وأضاف ميقاتي "سيستمر البرنامج بتقديم المساعدات النقدية لعدد من اللاجئين ونتكلم اليوم عن مليون لاجئ سوري ومليون لبناني سيستفيدون من هذا المشروع. وسيستمر البرنامج أيضا بتقديم المساعدات لطلاب المدارس المستفيدين من برنامج التغذية المدرسية وعددهم الحالي نحو 73 ألف طالب، ويقضي المشروع الجديد بالوصول إلى نحو 150 ألف طالب".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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