ارتفعت إيرادات عُمان حتى نهاية أكتوبر بنسبة 42.3% على أساس سنوي، بدعم من مبيعات براميل النفط.

ووفقا لنشرة الأداء المالي الشهرية التي صدرت يوم الخميس عن وزارة المالية العُمانية، بلغت إجمالي إيرادات عُمان بنهاية أكتوبر الماضي نحو 11.9 مليار ريال عُماني ( 30.9 مليار دولار) مقابل 8.3 مليار ريال (21.6 مليار دولار) بنهاية أكتوبر 2021.

وزادت صافي إيرادات النفط إلى 6.2 مليار ريال تقريبا بارتفاع 39.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي فيما بلغت إيرادات الغاز 3.1 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدره 79.7% عن أكتوبر 2021.

وارتفع متوسط سعر البترول إلى 95 دولار للبرميل بنهاية أكتوبر، مقابل 59 دولار للبرميل في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وقامت السلطنة بضخ 1.06 مليون برميل يوميا في المتوسط مقابل 960 ألف برميل يوميا في المتوسط في أكتوبر 2021، وفقا للبيان.

فائض مالي

حققت موازنة عُمان فائض مالي بنهاية أكتوبر، بلغ نحو 1.2 مليار ريال مقابل عجز مالي بقيمة مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيان.

وزاد حجم الإنفاق خلال العشرة أشهر بنسبة 14% على أساس سنوي، إلى 10.7 مليار ريال.

وليست عُمان عضو في منظمة أوبك المصدرة للنفط لكنها إحدى الدول المشاركة في أوبك بلس التي تضم عملاقي النفط السعودية وروسيا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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