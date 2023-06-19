أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودية يوم الاثنين عن ترسية المناقصة الأولى لعام 2023 لشراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج.

وأرست الهيئة التي كانت تُعرف بالمؤسسة العامة للحبوب، المناقصة على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" لتوريد 355 ألف طن من القمح موزعة على 6 شحنات خلال الفترة بين أغسطس وديسمبر 2023.

وسالك هي شركة تابعة للصندوق السيادي السعودي تأسست في 2009 وتدير المشروعات الغذائية للمملكة في الخارج.

وتندرج هذه المناقصة ضمن مبادرة الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، بحسب الهيئة.

وأتمت الهيئة "التعاقد على كامل الكمية المحددة في المناقصة الأولى من الكميات المُخصصة للمستثمرين السعوديين بالخارج خلال العام الحالي 2023 البالغة نحو 720 ألف طن، والتي تمثل نسبة 20% من إجمالي حجم الاستهلاك السنوي ، بحسب تصريح نقله البيان عن أحمد الفارس، محافظ الهيئة.

تأتي الشراكة مع المستثمرين السعوديين بالخارج في إطار خطط دعم المخزونات الاستراتيجية وتنويع مصادر شراء القمح وربطها بالاستهلاك المحلي، وفقا للفارس.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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