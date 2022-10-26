لجأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى احتياطيات النفط الاستراتيجية في محاولة لتهدئة الأسواق والسيطرة على الأسعار بعد الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات على روسيا، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، ما أدى لتراجعها بشكل كبير منذ بداية العام، فما هي تلك الاحتياطيات وما حجمها وكم كلف أمريكا بناؤها؟