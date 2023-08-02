ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الحفر العربية السعودية العاملة في مجال حفر آبار النفط والغاز بنسبة 22.81% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2023، لتصل إلى 140 مليون ريال (37.33 مليون دولار)، مقابل 114 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وشركة الحفر العربية تأسست عام 1964 وتستحوذ على 17% من منصات الحفر في السعودية ومن بين عملائها عملاق النفط السعودي شركة أرامكو.

وبحسب بيان من الشركة للبورصة السعودية (تداول) يوم الأربعاء، جاء ارتفاع الأرباح مدفوعا بزيادة في الإيرادات نتيجة عمل حفارتين بحريتين جديدتين بدأ تشغيلهما ديسمبر الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من 2023 بنسبة 21.13% لتبلغ 791 مليون ريال مقابل ما يقارب 653 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وخلال النصف الأول من 2023، ارتفعت الأرباح الصافية للشركة بنسبة 35.58% على أساس سنوي إلى 282 مليون ريال مقابل 208 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق، وفق الإفصاح.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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