طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، 12 ألف طن من القمح الروسي المستورد لبيعها إلى مطاحن القطاع الخاص بسعر 9750 جنيه مصري للطن الواحد عبر منصة البورصة المصرية للسلع، وفقا لبيان من وزارة التموين والتجارة الداخلية يوم الاثنين.

انطلقت بورصة السلع رسميا يوم الأحد، ووفقا لبيان الوزارة تم تنفيذ 18 عملية شراء.

ومن أهداف البورصة السلعية إلغاء فرق الأسعار في السوق المحلي لتعكس العرض والطلب.

ومن المقرر أن يعقد المزاد الثاني يوم الأربعاء المقبل، بحسب البيان.

وفي حوار مع رويترز يوم الأحد قال إبراهيم عشماوي وهو رئيس مجلس إدارة البورصة و مساعد أول وزير التموين المصري إن البورصة تتيح للهيئة العامة للسلع التموينية إمكانية الحصول على القمح المحلي من المزارعين كما تسمح للهيئة بشراء القمح من الموردين العالميين.

وأشارت رويترز إلى أن الهيئة العامة للسلع والتموين آثرت الشراء مباشرة من الموردين العالميين بدلا من نظام المناقصة التقليدي للحصول على عروض أكثر تنافسية.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح وبعد الحرب الروسية الأوكرانية شهدت أسعار القمح العالمية موجة ارتفاع قوية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا