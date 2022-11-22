نفى وزير النفط الكويتي بدر الملا يوم الثلاثاء تقارير عن حصول نقاشات تتعلق بزيادة إنتاج النفط في اجتماع دول تحالف أوبك بلس المقبل، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الرسمية الكويتية كونا.

وقال الملا إن بلاده تحرص على استقرار التوزان في أسواق النفط.

من المقرر أن تجتمع دول التحالف الذي تقوده السعودية ويضم دول أخرى من خارج أوبك كروسيا، في 4 ديسمبر لمناقشة سياسة الإنتاج.

يأتي تصريح الملا بعد رد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على تقرير نشرته الصحيفة الأمريكية وول ستريت جورنال يوم الاثنين مفاده أن السعودية ودول أخرى في أوبك تناقش زيادة الإنتاج بمقدار قد يصل إلى 500 ألف برميل يوميا.

كما علق وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على تقرير الصحيفة نافيا في تغريدة مساء يوم الاثنين، مشاركة بلده في نقاشات مع أعضاء تحالف أوبك بلس الآخرين لزيادة إنتاج النفط.

للمزيد: السعودية والإمارات تنفيان مشاركتهما في نقاشات مع أعضاء أوبك بلس لزيادة الإنتاج

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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