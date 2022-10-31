توقعت منظمة أوبك يوم الاثنين أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى 109.8 مليون برميل يوميا عام 2045 أي أعلى من مستوى 108.2 برميل يوميا في توقعات سابقة أوردتها المنظمة في تقريرها السنوي عام 2021.

"بين 2021 و2045، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بـ 13 مليون برميل يوميا، من 96.9 مليون برميل في اليوم عام 2021 إلى 109.8 مليون برميل في اليوم عام 2045،" بحسب تقرير أوبك السنوي حول توقعات قطاع النفط العالمي.

ولفت التقرير إلى تباطؤ نمو الطلب من دون أن يشهد ارتفاع فعليا بعد 2035 نتيجة تطورات على صعيد سياسات الطاقة والتكنولوجيا التي تؤدي كل منهما دور متنامي في تنويع مصادر الطاقة المستقبلية.

وفي مقدمة التقرير، شدد هيثم الغيص، الأمين العالم لأوبك على حاجة القطاع إلى استثمارات هائلة بالنفط وأعاد التذكير بأن قطاع النفط يحتاج إلى استثمارات بقيمة 12.1 تريليون دولار بحلول 2045 لتلبية الطلب المتنامي.

وتوقع التقرير أن تبقى حصة النفط والغاز مجتمعة في مزيج الطاقة الأساسي العالمي أكثر من 50% لغاية 2045، فيما من المرجح أن يبقى النفط في الترتيب الأول في مزيج الطاقة العالمي الأساسي ولكن قد تتراجع حصته في مزيج الطاقة إلى 29% من 31%.

ولفت الغيص إلى إلتزام الدول الأعضاء بتلبية الطلب على النفط والعمل في نفس الوقت على إزالة الكربون من الصناعة والاستثمار في مصادر الطاقة الأخرى.

"نحن نعتقد أن كل الخيارات وكل الحلول وكل التقنيات يجب ان تستخدم،" بحسب الغيص.

(إعداد: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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