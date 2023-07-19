قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، في تصريحات يوم الأربعاء، نقلتها رويترز، إن مصر تستهدف استئناف صادرات الغاز بحلول شهر أكتوبر.

وكان الملا، قال لزاوية عربي في وقت سابق هذا الشهر، إن الغاز الطبيعي المسال غالبا ما يتم استخدامه محليا خلال فصل الصيف ما يقلص من الكميات الفائضة للتصدير، لكن مع تحسن الأحوال الجوية تعود البلاد للتصدير في فصل الشتاء.

وقال الملا حينذاك "نبدأ تاني يبقى عندنا (كميات فائضة للتصدير) اعتبارا مثلا من شهر سبتمبر تاني لما الجو يبتدي يبقى أحسن وده كان نمط طبيعي يعني مش حاجة غريبة بالنسبة لنا".

وخلال أبريل الماضي، تراجعت صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 75.6% على أساس سنوي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء المصري.

ويُتوقع أن تنخفض صادرات الغاز الطبيعي لمصر بنسبة 50% هذا العام، حسب تصريحات سابقة للملا.

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: آيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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