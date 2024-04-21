أصدر وزير التموين المصري، يوم الأحد، قرار بأسعار جديدة للخبز السياحي (غير المدعم) الذي ينتجه القطاع الخاص، وشملت انخفاض بنسب تصل إلى 40% عن الأسعار السابقة.

وجاء في القرار أن سعر الخبز السياحي وزن 25 و40 و80 غرام سيكون 50 و75 و150 قرش على التوالي. على أن يكون سعر خبز الفينو وزن 35 و50 غرام هو 100 و150 قرش على الترتيب، بحسب بيان لوزارة التموين المصرية.

يأتي القرار بعدما كان رئيس الوزراء المصري قال نهاية الأسبوع الماضي إن الحكومة اتفقت مع القطاع الخاص على تخفيض أسعار الخبز السياحي، وإن تطبيق ذلك التخفيض في الأسواق سيبدأ اعتبارا من الأحد.

والخبز هو مكون أساسي في النظام الغذائي للمصريين، في بلد يتجاوز تعداد سكانه حاليا 106 مليون نسمة. وليس جميع المواطنين والأسر مشمولين بنظام الدعم (بطاقات التموين).

لماذا ارتفعت الأسعار؟

بدأت أسعار الخبز السياحي في مصر – أكبر مستورد للقمح في العالم - في الارتفاع في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية فبراير 2022، وما سببه من اضطراب بإمدادات القمح.

كما أدى نقص في السيولة الدولارية عانت منه مصر لفترة إلى ارتفاع أسعار السلع بما في ذلك الخبز السياحي، ليتفاقم معدل التضخم بالبلد، لكن أزمة النقد الأجنبي شهدت انفراجة مؤخرا بعد توقيع صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة، وما تلاها من اتفاقات وتعهدات تمويل دولية.

وبعد تدفق دفعة أولى بقيمة 15 مليار دولار من قيمة صفقة رأس الحكمة لمصر، أعلنت الدولة السماح بانخفاض قيمة العملة المحلية، وهو ما بدوره تسبب في ارتفاع أسعار السلع، مع اعتماد مصر بشكل كبير على الاستيراد.

وفي ظل ارتفاع أسعار السلع وما يترتب عليه من ارتفاع التضخم، أعلنت الحكومة في مارس الماضي الاتفاق مع القطاع الخاص على خفض أسعار السلع بنحو 15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30%‎ بعد عيد الفطر، لكن ذلك لم يشمل الخبز السياحي.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الخميس الماضي، إن الاتجاه العام هو أن أسعار السلع كلها في مستوى نزولي إلى حوالي 22%، وأن السلع الأساسية انخفضت أسعارها بنسب أكبر تتجاوز 25%.

وأضاف أنه مع انخفاض أسعار الدقيق على المستوى العالمي واستقرار سعر الدولار "يجب أن نشهد اليوم انخفاض في أسعار الخبز الحر".

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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