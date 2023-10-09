تعتزم الحكومة المصرية، تعليق بعض الرسوم والجمارك على عدد من مسلتزمات الإنتاج، لتخفيف عبء ارتفاع الأسعار على المواطنين، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين.

وتعاني مصر - التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتوفير احتياجاتها الأساسية خاصة من المواد الخام - من ارتفاع معدلات التضخم بعد الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع عالميا، إضافة لانخفاض العملة المحلية.

ووصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال شهر أغسطس إلى 37.4% مرتفعا من 36.5% في يوليو.

وقال رئيس الوزراء مدبولي "هناخد... قرارات... فيما يخص تعليق الرسوم، عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج وهتبقى لمدة 6 شهور علشان نضمن أولا انخفاض الأسعار (أسعار السلع) ويبقى الانخفاض ده يعقبه استقرار في سعر هذه المنتجات".

وخلال نفس المؤتمر، أعلن مدبولي عن توافق بين الحكومة والقطاع الخاص، على خفض أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 15-25% في الأيام المقبلة، تتضمن سلع الفول والعدس والألبان ومنتجاتها والسكر وزيت الطعام والأرز والمكرونة، إضافة لخفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض بنسبة 15%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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