أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك" يوم الثلاثاء عن تصدير الشحنة الأولى من زيت الوقود منخفض الكبريت من مصفاة الزور إلى سنغافورة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث الرسمي باسم الشركة.

وكانت كيبك، إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية (KPC) أعلنت يوم الأحد عن استعدادها لتصدير شحنة من وقود الطائرات من مصفاة الزور.

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وبدأت كيبك، في 6 نوفمبر، التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مصفاة الزور التي تُقدر طاقتها التكريرية بحوالي 615 ألف برميل يوميا من النفط الكويتي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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