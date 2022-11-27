أعلنت مؤسسة البترول الكويتية (KPC) يوم الأحد عن بيع أول شحنة من وقود الطائرات من مصفاة الزور وأنها تستعد لتحمليها على ناقلة "باسيفيك سارة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بيان من المؤسسة.

وأظهرت الشركة البترولية المتكاملة الكويتية (كيبك)، إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية في تغريدة عبر حسابها على تويتر يوم الأحد، صور للناقلة التي تستعد لتصدير الشحنة إلى الإمارات وعُمان.

تأسست الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة في 1 مايو 2017 وهي تُعنى بتشغيل وإدارة أكبر مجمع متكامل للتكرير ومرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال ومجمع لتصنيع البتروكيماويات التي تعتبر جزء من أكبر مدينة صناعية في الكويت تسمى "مجمع الزور النفطي".

وبدأت كيبك، في 6 نوفمبر، التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مصفاة الزور التي تُقدر طاقتها التكريرية بحوالي 615 ألف برميل يوميا من النفط الكويتي.

للمزيد عن المشروع:

"كيبك" الكويتية تبدأ التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مصفاة الزور



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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